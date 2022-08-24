Biden yönetiminden flaş hamle... ABD savaş uçakları Suriye'yi vurdu!
ABD ordusu, Suriye'nin Deyrizor kentinde İran Devrim Muhafızları'na (IRGC) bağlı grupların kullandığı tesislere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Operasyonun savunma amaçlı ve 15 Ağustos'taki saldırıya cevap olduğu kaydedildi.
ABD ordusu, Suriye'nin Deyrizor kentinde İran Devrim Muhafızları'na (IRGC) bağlı grupların kullandığı tesislere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada; "ABD ordusu bugün Biden'ın emriyle Suriye'de İran'ın Devrim Muhafızları'na bağlı gruplar tarafından kullanılan altyapı tesislerini hedef aldı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada; operasyonun savunma amalı olduğu ve 15 Ağustos'ta ABD askerine karşı yapılan tacize cevap niteliği taşıdığı ifade edildi.