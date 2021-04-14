Biden yönetimi sonunda açıkladı: Afganistan'daki sorunların askeri bir çözümü yok, çekiliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan asker çekme kararını çarşamba günü resmen açıklayacak.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili çekilmenin hemen başlayacağını ve 11 Eylül'den de erken sona erebileceğini söyledi.

Afganistan'da şu an 2 bin 500 kadar ABD askeri bulunuyor.

2011'de ülkedeki ABD askerlerinin sayısı 100 bin ile en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Afganistan'daki savaşta resmi rakamlara göre en az 2 bin 400 ABD askeri öldürüldü, binlerce asker de yaralandı.