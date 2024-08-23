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Dünya Biden yönetimi, İsrail yanlısı diplomatını "İsrail-Filistin politikasına yön verecek" yeni göreve atadı
Dünya

Biden yönetimi, İsrail yanlısı diplomatını "İsrail-Filistin politikasına yön verecek" yeni göreve atadı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 23:47:00 -
Biden yönetimi, İsrail yanlısı diplomatını "İsrail-Filistin politikasına yön verecek" yeni göreve atadı

Gazze politikası dolayısıyla eleştirilen Joe Biden yönetimi, İsrail'e silah desteğinin güçlü savunucularından İsrail yanlısı Mira Resnick adlı diplomatını, Dışişleri Bakanlığında İsrail-Filistin ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak atadı.

ABD'de yayın yapan Huffington Post adlı haber platformunun adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberi, Biden yönetiminin İsrail'e silah desteğine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut getirdi.

Haberde, Biden yönetiminin, İsrail'e düzenli silah desteğinin savunucularından ve bu sürecin koordinasyonunu yürüten Mira Resnick adlı kıdemli diplomatını, Dışişleri Bakanlığında müsteşar yardımcılığı pozisyonuna atadığı belirtildi.

Buna göre Resnick, İsrail-Filistin ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görev yapacak ve Gazze konusunda ABD yönetiminin politikasının şekillenmesinde önemli roller oynayacak.

İsrail yanlısı tutumuyla bilinen Resnick'in bu göreve getirilmesi, sosyal medyada kısa sürede tepki toplarken, birçok kullanıcı Biden yönetiminin İsrail'e silah yardımından asla geri durmayacağını bu atamayla gösterdiği yorumunu yaptı.

Biden'ın Gazze politikası nedeniyle daha önce Dışişleri Bakanlığından istifa eden Annelle Sheline adlı eski yetkili, Huffington Post'a yaptığı açıklamada, "Resnick'in atanması, yönetimin İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik soykırımsal saldırılarına koşulsuz desteğine devam edeceğini açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.
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Konuyla ilgili AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı ise, "şu anda yapılacak bir atama duyurusu olmadığını" bildirdi.

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