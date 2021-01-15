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Dünya Biden yeni paketi açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi
Dünya

Biden yeni paketi açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın ülkede yaşanan ekonomik durgunluğu engellemek için "Amerikan Kurtarma Planı" adı verilen 1,9 trilyon dolarlık yeni bir koronavirüs yardım paketini açıklaması altın fiyatlarını hareketlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 15:01:00 -
Biden yeni paketi açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 20 Ocak günü başkanlık görevini devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Joe Biden, koronavirüs salgını döneminde ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen "Amerikan Kurtarma Planı" adlı 1 trilyon 900 milyon dolarlık yardım paketini açıkladı.Yardım paketi koronavirüsle mücadeleye ve aşıların dağıtılmasına 415 milyar dolar, ailelere doğrudan yardımlara 1 trilyon dolar, küçük işletmelere ve salgından en çok etkilenen topluluklara verilecek desteğe 440 milyar dolar ayrılmasını öngörüyor.

İşsizlik sigortası 400 dolara çıktı

Öte yandan, kişi başına verilecek doğrudan çeklerin miktarı 1.400 dolar olarak açıklanırken ayrıca ek işsizlik sigortasının da şu anki haftalık 300 dolar seviyesinden 400 dolara çıkartılacağı belirtildi.

İlk günde hedef 100 milyon aşı

Joe Biden, koronavirüse karşı geliştirilen aşı uygulamasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. "Aşılar büyük umut veriyor ancak Amerika'da aşıların dağıtımı şimdiye kadar başarısızlık oldu" diyen Biden, göreve geldiği ilk 100 günde 100 milyon Amerikalı'nın aşılanması için hazırladığı aşı planını da yarın açıklayacağını ifade etti."Nesiller boyu yalnızca bir kez görülebilecek bir ekonomik krizin ve halk sağlığı krizinin ortasında olduğumuzu görmek zor değil" ifadelerini kullanan Biden, "İnsanların büyük acılar çektiği ortada ve kaybedecek zaman yok. Şimdi harekete geçmemiz lazım" dedi.

Paket altın fiyatlarını yükseltti

ABD'de Seçilmiş Başkanı Joe Biden'in açıkladığı 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni korona virüs teşvik paketinin ABD ekonomisinde toparlanmayı hızlandıracağı ve enflasyonu yükselteceği beklentileri altın fiyatlarını yukarı çekti.

Altına yukarı yönlü destek verdi

Fed Başkanı Powell'ın varlık alımlarını azaltmanın zamanı olmadığını, enflasyon hedefine ulaşana kadar faizlerin artmayacağı söylemi de yukarı yönlü harekete destek verdi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.855 dolar seviyesine kadar toparlandı.Altın fiyatında güçlü yukarı hareket işaret olmadığını, yaşanan hareketin daha çok cari fiyat sevilerinde bir konsolidasyon çabası olduğunu ifade eden analistler altın fiyatı için ilk direnç olarak 1.861-1.869 dolar/ons aralığını işaret etmeye devam ediyorlar. Destek ise 1.833 dolar/ons seviyesinde.

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