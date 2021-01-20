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Dünya Biden yemin töreni öncesi geleneği bozmadı
Dünya

Biden yemin töreni öncesi geleneği bozmadı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yemin töreni öncesinde kilise ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 18:39:00 -
Biden yemin töreni öncesi geleneği bozmadı

Joe Biden, tören öncesi bir gelenek olan kilise ziyaretine eşi Jill Biden ile gitti.

ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti.

Biden'a başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell ve Demokratların Lideri Chuck Schumer da eşlik etti.

Biden, TSİ ile 20.00'da yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

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