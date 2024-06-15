Biden üzerinden ne anlatılmak isteniyor? Kafaya takarsanız, çıldırmamak imkânsız

Haşmet Babaoğlu, Sabah gazetesindeki köşe yazısında ABD Başkanı Joe Biden'ın davranışlarını eleştirdi. Biden'ın sık sık gaf yapmasını ve fiziksel durumunu değerlendiren Babaoğlu, ABD'nin küresel liderliği sorgulanırken Biden'ın bu durumunun düşündürücü olduğunu belirtti. Yazısında, dünya liderlerinin bu durumu nasıl yorumladığını da ele alan Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün dünyayla dalgalarını geçiyorlar...

Hepimizle...

Hem tek tek her birimizle, hem milletlerle, hem de devletlerle ve iyice gözümüze soka soka dalgalarını geçiyorlar...

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ABD Devlet Başkanı Biden'ın hâllerine bakarsanız, ne demek istediğimi anlarsınız...

İkide bir düşmesi, içinden mırıldanıp durması, söyleyeceklerini unutması, çoktan ölmüş Kraliçe'ye selam çakması, havayla el sıkışması, vd.

En son Ulusal Bağımsızlık Günü nedeniyle katıldığı şenlikte bir dakika "dondu" Biden...

Enerji kaynağı teklemiş bir robot gibiydi...

Öylece baktı, toparlanması vakit aldı.

***

Kafaya takarsanız...

Çıldırmamak imkânsız...

Neden?

Çünkü daha bir ay kadar önce "İran, ne yapıp edip İsrail'e yine saldıracak" deyip ciddiye alınan ABD Başkanı'ndan söz ediyoruz.

Gazze'deki bütün ateşkes girişimleri Biden'ın ve ekibinin başının altından çıktığına inanmamızın istendiği Biden'dan...

Netanyahu'yu kucaklayan Biden'dan...

Önümüzdeki günlerde Zelenski ile yeni bir güvenlik anlaşması imzalayacak olan Biden'dan söz ediyoruz...

***

Belli ki bir KUVVET hepimizin "devlet dersinden tahtaya kalkmamızı" istiyor...

Ama en baştan bu dersi çalışmak şartıyla...

Düşünsenize...

Dünyanın hegemon devleti ABD eğer gerçekten siyaset üzerinden yönetiliyorsa, yöneten bu Biden mı?

Bu gördüğümüz, bize gösterilen Biden, ana kıtası dışındaki 117 ülkede 300 bin asker bulunduran Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı mı?

"Nükleer Çanta"yı yanından ayırmayan ve eğer mecbur kalınırsa, bu çantayı açıp içindeki "yok edilecek yerler" listesinden seçim yapacak adam gerçekten Biden mı?

***

Bize Biden, Macron, Sunak ve benzerleri üzerinden "Demokrasi seyirlik bir oyundur"; "Siyaset bir güç alanı değil ama sahnedir" deniyor.

ABD'yi gerçekten yöneten güç artık kitlelerin bunu bilmesini istiyor...

Niye?

Çok yakında demokrasi oyunu bitecek mi yoksa?..

Bittiğinde telaşa kapılmayalım, diye mi?"