Biden seçim günü laf sokmayı ihmal etmedi
ABD'de Demokrat Başkan Adayı Biden Başkan Donald Trump'ı kastederek, "Kimin oy vereceğine kendi karar verebileceğini sanıyor." dedi.
Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Philadelphia'da kalabalığa seslendi. Biden, "Amerikan tarihindeki en yüksek katılımı bu seçimde göreceğiz" dedi.
Şu ana kadar oy kullananların yüzde 54'ünün kadın olduğunu söyleyen Biden, Trump'ı eleştirerek "Kimin oy vereceğine kendi karar verebileceğini sanıyor. Kimin başkan olacağına halk karar verir" diye konuştu.