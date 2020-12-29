  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden savaş döneminden kalma yasayı kullanmayı düşünüyor
Dünya

Biden savaş döneminden kalma yasayı kullanmayı düşünüyor

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, savaş döneminde kalma yasayı koronavirüs aşısını çoğaltmak için kullanacağı söylendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 02:43:00 -
Biden savaş döneminden kalma yasayı kullanmayı düşünüyor

Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak." dedi.

Gounder, Biden göreve başladığında test sayısında da büyük artış olacağını da belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlarında General Motors'a suni solunum cihazı ürettirmek için savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'na başvurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Vatan haini"nden geri adım! Tepki çeken Bingür Sönmez tükürdüğünü yaladı: Espri yaptım

"Aşı yaptırmayanlar vatan haini" ifadesinden geri adım atan Bingür Sönmez, "Espri yaptım" ifadesiyle kendisini aklamaya çalıştı. Tepkilere r..
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru
Aktüel

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alım iş ilanları için başvuruda bulunacaklar Adalet Bakanlığı personel a..
Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu

AK Parti Genel Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve KADEM ile birlikte 81 ilin kadın kollarının dava açtığı Yeni Akit Gazetesi ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay