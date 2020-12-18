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Dünya Biden savaş çığırtkanlığı yaptı! 'Bedelini ödeteceğiz'
Dünya

Biden savaş çığırtkanlığı yaptı! 'Bedelini ödeteceğiz'

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ülkede 3 bakanlığa yönelik siber saldırıların ardından, yaptığı sert açıklamada, sorumlulara büyük bir bedel ödeteceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 04:56:00 -
Biden savaş çığırtkanlığı yaptı! 'Bedelini ödeteceğiz'

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, ABD Hazine, Maliye ve İç Güvenlik Bakanlıklarına siber saldırıların ardından yaptığı açıklamada, son günlerdeki siber saldırıların ABD şirketlerini ve federal hükümet kurumlarını hedef aldığına dikkati çekti. Biden, "Yönetimim, siber güvenliği en önemli önceliği yapacak ve göreve başlar başlamaz bu sorunla ilgilenecek. Ancak iyi bir savunma yeterli değil, düşmanlarımızı ilk olarak caydırmamız gerek ve bunu saldırıların sorumlularına büyük bedel ödeterek yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Arkasında Rusya olduğu iddia ediliyor

Yetkililer, Rus istihbarat servisinin saldırıların ardında olduğuna inandıklarını belirtmiş, Rusya ise söz konusu siber saldırı iddialarını reddetmişti.

Beyaz Saray ise ABD Ticaret ve Savunma bakanlıklarına "yabancı bir hükümet"in siber saldırıda bulunduğunu açıklamıştı.

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