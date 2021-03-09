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Dünya Biden Papa'nın ziyaretini öve öve bitiremedi
Dünya

Biden Papa'nın ziyaretini öve öve bitiremedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, yakıp yıktıkları ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldukları Irak'ı Papa Franciscus’un ziyaret etmesini "tüm dünya için umut sembolü" olarak niteledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 03:57:00 -
Biden Papa'nın ziyaretini öve öve bitiremedi

ABD Başkanı Joe Biden, Papa'nın Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ta birçok dini ve etnik çeşitlilik olduğuna ve aynı zamanda bu ülkenin en eski Hristiyan toplumlarına da ev sahipliği yaptığına işaret etti.

"Tarihi bir durum"

Papa'nın Irak'a ilk ziyaretinin "tarihi" ve "memnuniyetle karşılanan" bir durum olduğunun altını çizen Biden, "Bu ziyaret Papa Franciscus'un kendisinin de söylediği gibi önemli bir mesaj gönderdi; kardeşlik, kardeş katlinden daha sağlamdır, umut, ölümden daha güçlüdür, barış, savaştan daha güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Biden, Papa'nın Irak'ta kutsal mekanları ziyaret ettiğini ve Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile görüştüğünü hatırlattı.

Papa'nın, birkaç yıl öncesine kadar terör örgütü DEAŞ'ın pençesindeki Musul'da ayin yaptığına işaret eden Biden, "Bütün bunlar, tüm dünya için umut sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, açıklamasında "Papa Franciscus'a, dini hoşgörüyü, insanlığın ortak bağlarını ve dinler arası anlayışı yüceltmek için bağlılığından dolayı hayranlığımız devam edecektir." ifadesini kullandı.

"Büyük ve bilge bir adam"

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Irak ziyareti sırasında Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüşmesi için "Bu inanç ve kefaret ziyaretini yapmayı ve kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim. Sadece onu dinleyerek, bunu anlarsınız." dedi.

 

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