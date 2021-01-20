Biden Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı

ABD'de tartışmalı bir seçim süreci ve 6 Ocak Kongre olaylarının gölgesinde, yoğun güvenlik önlemleri altında yemin eden Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, görevi devraldı.

Yemin töreninden sonra Biden ve Harris Kongrede başkanlık makamı için gerekli belgeleri imzaladı.

Kongre liderlerinin hediyelerini de aldıktan sonra Kongreden ayrılan Biden ve Harris, askeri tören gereği Ulusal Kongre Bölgesi Ortak Görev Gücü'nü denetledi.

Törenin ardından başkanlık konvoyu ile Kongreden ayrılan Biden ve Harris, Arlington Ulusal Mezarlığı'na geçerek Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Biden'a eski başkanlar George W. Bush, Bill Clinton ve Barack Obama eşlik etti.

78 yaşındaki Biden bugünkü törenin ardından ABD tarihinin en yaşlı başkanı oldu.

Hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hem de 6 Ocak'taki Kongre olaylarının ardından güvenlik kaygıları nedeniyle Biden'ın yemin töreni kısıtlı sayıda katılımcıyla düzenlendi.

Biden'ın yardımcısı Jamaikalı ve Hindistanlı bir ailenin kızı olan Kamala Harris ise bu göreve gelen ilk siyahi, ilk kadın ve ilk Asyalı Amerikalı oldu.