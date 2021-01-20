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Dünya Biden koronavirüsten ölen 400 bin Amerikalıyı andı
Dünya

Biden koronavirüsten ölen 400 bin Amerikalıyı andı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı seçilen Joe Biden, saatler sonra yemin ederek 46. Başkan olarak göreve başlayacağı başkent Washington'da koronavirüs salgınında yaşamını yitirenleri andı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 03:58:00 -
Biden koronavirüsten ölen 400 bin Amerikalıyı andı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, yemin töreni için geldiği Washington'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden 400 bin kişi için anma töreni düzenledi.

Lincoln Memorial'da düzenlenen törene eşi Jill Biden ile katılan Biden, burada kısa bir konuşma yaptı.

Biden, "İyileşmek için hatırlamamız gerek. Hatırlamak bazen zor olsa da iyileşmek için ulus olarak hatırlamamız önemli ve bugün bu yüzden kaybettiklerimizi hatırlamak için buradayız." dedi.

Biden, yarın yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak.

Yemin törenine ABD Başkanı Donald Trump katılmayacak ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence, törende yer alacak.

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