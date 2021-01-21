Biden koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izini silmeye başladı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Biden, Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılmaya yönelik başkanlık kararnamelerini imzaladı.
ABD Başkanı Biden, Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılmaya yönelik başkanlık kararnamelerini imzaladı.
Trump'ın mektubunu okudu
Biden, mektubun içeriğini eski Başkan Donald Trump'a duyduğu saygıdan dolayı açıklamayacağını söyledi.
"Başkan çok cömert bir mektup yazdı," diyen Biden, "Özel olduğu için onunla konuşana kadar bunun hakkında konuşmayacağım." dedi.