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Dünya Biden koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izini silmeye başladı
Dünya

Biden koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izini silmeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Biden, Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılmaya yönelik başkanlık kararnamelerini imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 01:47:00 - 2021-01-21 01:48:46
Biden koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izini silmeye başladı

ABD Başkanı Biden, Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılmaya yönelik başkanlık kararnamelerini imzaladı.

Trump'ın mektubunu okudu

Biden, mektubun içeriğini eski Başkan Donald Trump'a duyduğu saygıdan dolayı açıklamayacağını söyledi.

"Başkan çok cömert bir mektup yazdı," diyen Biden, "Özel olduğu için onunla konuşana kadar bunun hakkında konuşmayacağım." dedi.

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