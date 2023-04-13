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Biden iyice bunadı! Başbakana öyle bir şey yaptı ki... Dünyanın konuştuğu komedi

Yeniakit Publisher
2023-04-13 11:56:00 -

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı tanımayan ABD Başkanı Joe Biden'ın görüntüleri gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'ya yaptığı resmi ziyarette, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı tanıyamadı. Biden, Sunak'ı kenara iterek başka birini selamladı.

Kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Biden'ın, İngiltere Başbakan Rishi Sunak'ı sertçe kenara itmesi, yüz ifadeleri ve üniformalı Kral temsilcisini selamlaması oldukça ilginç bulundu.

İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan uzmanlar, "Vücut dili gösteriyor ki Joe Biden kabaca hareket etti. Soğuk bir yüz ifadesi vardı. Bu resmen bir diplomatik hakaret. Zaten şunu sormak lazım: Acaba Joe Biden, Rishi Sunak'ı tanıyabildi mi?" dedi.

Daily Mail'e konuşan uzmanlar, Joe Biden'ın 90'lardaki ırkçı cümlelerine atıfta bulunarak iğneleme yaptı ve "Belki de gözlük taktığı için tanıyamamıştır” dedi.
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