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Dünya Biden gidici... Defalarca öksürdü, tokalaştığını unuttu
Dünya

Biden gidici... Defalarca öksürdü, tokalaştığını unuttu

Koronavirüse yakalanan ve iyileştiği açıklanan Joe Biden, bugün ABD’de yaptığı bir konuşmada 50 saniyede defalarca kez öksürdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 11:52:00 -

ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumunda gözle görünür bir kötüleşme olduğu ortaya çıktı.

Son olarak koronavirüse yakalanan ve iyileştiği açıklanan Joe Biden, bugün ABD’de yaptığı bir konuşmada 50 saniyede defalarca kez öksürdü.

Öte yandan aynı konuşmanın devamında Biden tokalaştığı kişinin elini sıktığını anında unutarak tekrar tokalaşmaya çalışması da gözlerden kaçmadı.

Biden'ın COVID-19 testi ilk kez 21 Temmuz'da pozitif çıkmış, 27 Temmuz'daki negatif test sonucu üzerine tecrit süreci sona ermişti. Ancak Başkan, 30 Temmuz'da, aldığı antiviral ilaç Paxlovid'in bazı hastalarda gösterdiği etki sonucu yeniden pozitif test sonucuyla karşılaşmıştı.

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