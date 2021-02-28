Biden ‘gerçeği vurguluyoruz’ diyerek açıkladı! ABD’den Rusya’ya çok sert mesaj

ABD Başkanı Joe Biden, Kırım’daki Rus işgalinin 7. yıl dönümünde Kremlin’e karşı sert mesajlar verdi. Joe Biden, “Washington asla Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak tanımayacak ve Moskova’nın bu saldırgan tutumu ile mücadele edecek” dedi.

‘Kırım, Ukrayna'nındır’

Başkan Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu hüzünlü yıl dönümünde, önemli bir gerçeği tekrar vurguluyoruz: Kırım, Ukrayna’nındır. ABD, Rusya’nın Kırım’ı sözde ilhakını asla tanımayacak ve Rusya’nın saldırgan eylemlerine karşı Ukrayna’nın yanında yer alacaktır. Rusya’yı Ukrayna’daki ihlalleri ve saldırganlığı nedeniyle sorumlu tutmaya çalışmayı sürdüreceğiz. ABD, Ukrayna’nın sözüne hala güvenmektedir ve ülkelerinin barışçıl, demokratik ve refah bir geleceği için çalışan herkesi destekliyoruz.