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Dünya Biden flaş gelişmeyi duyurdu! G7 ülkelerinden altın yasağı kararı
Dünya

Biden flaş gelişmeyi duyurdu! G7 ülkelerinden altın yasağı kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'da bir araya gelecek G-7 ülkelerinin liderlerinin Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 14:24:00 - 2022-06-26 14:25:22
Biden flaş gelişmeyi duyurdu! G7 ülkelerinden altın yasağı kararı

ABD Başkanı Joe Biden ve G7 mevkidaşları, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Moskova'ya yönelik yaptırımları genişleterek Rusya'dan yeni altın ithalatı yasağı konusunda anlaştı.

Biden pazar sabahı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, G-7 ülkelerinin liderlerinin Moskova’nın sebepsiz yere Ukrayna’yı işgali için Rus altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

Rusya'dan altın ithalatı yasaklanacak

Liderler, son G-7 zirvesi için Almanya’nın Münih kentinde bir araya geldiğinde, ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medyadan yeni yaptırımlar ilgili daha önce çıkan haberleri doğrulayan bir paylaşımda bulundu. Biden, paylaşımında "G7, Rusya için on milyarlarca dolarlık altın ihracatı yapan Rusya'dan altınının ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacak” ifadelerini kullandı.

Bu hamle, Ukrayna'ya yönelik saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Batı'nın Rusya'ya uyguladığı bir dizi cezai yaptırıma eklenecek.

 

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Yorumlar

anğaralı

Bu geri zekalı dunkofun yüzünden Rusya daha fazla zengin oldu her boykot olan ürün dünya borsalarında karaborsaya düştü dünya fakirleşti Rusya gayri resmi yollardan ürünlerini Daha fazla fiata sattı savaştan önce bile bu kadar zengin olmamıştı nedeni bu Geri zekalı dunkof gibi bir kaç yancısının yüzünden

İyi ...

Doların onsu 3000 dolar olur. Attıkları her adımda , dünyayı kargaşaya sürüklüyorlar.
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