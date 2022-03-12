Biden, Erdoğan’dan ne talep etti?

Mehmet Acet, Yeni Şafak'taki köşesinde, önceki akşam gerçekleşen Tayyip Erdoğan-Joe Biden görüşmesinin detaylarını masaya yatırdı. Biden'ın Erdoğan’dan ne talep ettiğini aktaran Acet, özetle şunları kaydetti:

"(...) Önceki akşam, ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme bittikten sonra Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar, Biden’ın işbaşına gelmesinden bu yana Ankara’ya karşı kullanılan ‘en pozitif’ dili yansıtıyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, görüşmenin bitiminden sonra yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’ın ‘yapıcı’ bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden’ın Türkiye’nin bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu” belirtti.

Görüşme bitiminde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Biden, “Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum” dedikten sonra, şu ifadeleri kullandı:

“Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sebepsiz saldırısına vereceğimiz yanıtları koordine etmek, Moskova’yı yaşanan saldırganlıktan sorumlu tutmak ve Ukrayna halkını desteklemek için devam eden uluslararası çabaların önemini tartıştık.”

ÜST DÜZEY TÜRK YETKİLİ: BİDEN YAPTIRIM TALEBİNDE BULUNMADI

Peki, görüşmenin perde arkası da, perde önündeki atmosferle örtüşüyor mu?

Şöyle bir soru daha sormalıyız:

Türkiye’ye mevcut tutumundan vazgeçmesi, tarafını seçmesi/belirginleştirmesi, içinde bulunduğu Batı ittifakının aldığı kararlara uyması yönünde telkin/baskı gelmiş olabilir mi?

Örneğin, Batı blokunun yaygın bir şekilde devreye soktuğu yaptırımlar bahsiyle ilgili böyle bir talep gelmiş miydi?

Erdoğan/Biden görüşmesinin içeriğine dair bilgi sahibi olan üst düzey bir yetkiliye, “Biden, Rusya’ya yaptırım için Türkiye’den talepte bulundu mu” diye sordum.

Aldığım cevabı aynen aktarıyorum:

“Yok, bulunmadı. İyi bir görüşme oldu. Açıklamalarına da güzel yansıdı.”

Bu aktardığım bir arka plan bilgisi.

Yaptırım bahsiyle ilgili iki açıklama daha var.

Onları da aktaralım.

Birincisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in CNN Türk yayınında “Türkiye Rusya’ya yaptırım uygulayacak mı?” sorusuna verdiği, “Evet bütün müttefiklerimizden yaptırım yapmalarını bekliyoruz. Ancak Rusya’ya bir bedel ödetebileceğiz. Bu konuyu Sayın Çavuşoğlu’na da ilettim” cevabı.

Diğeri, CNN International’a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yaptırımlarla ilgili soruya verdiği cevap:

“Şu anda Rusya’ya yaptırımlar uygulamayı düşünmüyoruz. Çünkü güven kanalını açık tutmak istiyoruz. Ruslarla iletişim hatlarını açık tutmak istiyoruz. Ve tabii ki ekonomimizin etkilenmesini istemiyoruz.” "