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Dünya Biden değil, ABD’yi o yönetecek! Ermeni dostu Türk düşmanı Kamala Harris
Dünya

Biden değil, ABD’yi o yönetecek! Ermeni dostu Türk düşmanı Kamala Harris

ABD’de Joe Biden’ın seçim zaferinin ardından başkan yardımcılığı koltuğuna oturmaya hak kazanan Kamala Harris, Türk karşıtlığıyla bilinen bir isim. 78 yaşındaki Biden’ın sağ kolu olarak Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturmaya hak kazanan 56 yaşındaki Kamala Harris, ABD tarihinde bir ilke imza atarak başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın ve siyahi politikacı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 08:44:00 -
Biden değil, ABD’yi o yönetecek! Ermeni dostu Türk düşmanı Kamala Harris

 Münübe Yılmaz 

ABD’de Joe Biden’ın seçim zaferinin ardından başkan yardımcılığı koltuğuna oturmaya hak kazanan Kamala Harris, Türk karşıtlığıyla bilinen bir isim. 78 yaşındaki Biden’ın sağ kolu olarak Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturmaya hak kazanan 56 yaşındaki Kamala Harris, ABD tarihinde bir ilke imza atarak başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın ve siyahi politikacı oldu. Harris, Kaliforniya’da 20 Ekim 1954 yılında Jamaikalı bir baba ve Hint bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Kaliforniya eyalet savcılığının ardından Kaliforniya senatörlüğü görevlerinde bulunan Harris, Senato’da Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen bir isim. 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınması için çalışan Harris, 2019’da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu’na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi.

Sözde tasarı Trump’tan dönmüştü

Senato’da kabul edilen sözde soykırım tasarısı ABD Başkanı Trump’tan geri dönmüştü. Harris de “İnsanlık tarihinin en karanlık zamanlarından biri olan Ermeni soykırımının uygun bir şekilde tanınması için Ermeni toplumunun yanında olacağım. Bunun için çalışacağım” demişti.

Harris, ayrıca Türkiye’nin operasyonu sırasında Trump’ın Suriye’deki ABD askerleri geri çekip PKK/YPG’yi yalnız bırakılmasını sert biçimde eleştirmişti.

Bu arada; ABD basını, yaşı ilerlemiş olan Biden’in 2 yıl sonra görevini Harris’e bırakacağını, ülke politikasını da başkan yardımcısının belirleyeceğini ifade etti.

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Yorumlar

kara

HINDU! İNEGE TAPANDAN NE BEKLERSİN! HINDISTAN ASILI !
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Cevdet

Obama´da ilk siyahi başkandı. Bende sevinmiştim. Siyahiler çok zulüm gördü, bu yüzden Obama merhametli olur ve diğerleri gibi dünyanın başına bela olmazlar diye düşünmüştüm. 8 yıl başkanlık süresince 8 yıl savaş içerisindeydi. Beterin biriymiş. ABD başkanı veya yardımcısı kim olursa olsun. Türkler ve Müslümanlar için birşey değişmez. Kısacası bir domuz gitti, bir domuz geldi.
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