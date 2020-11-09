Biden değil, ABD’yi o yönetecek! Ermeni dostu Türk düşmanı Kamala Harris

Münübe Yılmaz

ABD’de Joe Biden’ın seçim zaferinin ardından başkan yardımcılığı koltuğuna oturmaya hak kazanan Kamala Harris, Türk karşıtlığıyla bilinen bir isim. 78 yaşındaki Biden’ın sağ kolu olarak Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturmaya hak kazanan 56 yaşındaki Kamala Harris, ABD tarihinde bir ilke imza atarak başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın ve siyahi politikacı oldu. Harris, Kaliforniya’da 20 Ekim 1954 yılında Jamaikalı bir baba ve Hint bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Kaliforniya eyalet savcılığının ardından Kaliforniya senatörlüğü görevlerinde bulunan Harris, Senato’da Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen bir isim. 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınması için çalışan Harris, 2019’da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu’na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi.

Sözde tasarı Trump’tan dönmüştü

Senato’da kabul edilen sözde soykırım tasarısı ABD Başkanı Trump’tan geri dönmüştü. Harris de “İnsanlık tarihinin en karanlık zamanlarından biri olan Ermeni soykırımının uygun bir şekilde tanınması için Ermeni toplumunun yanında olacağım. Bunun için çalışacağım” demişti.

Harris, ayrıca Türkiye’nin operasyonu sırasında Trump’ın Suriye’deki ABD askerleri geri çekip PKK/YPG’yi yalnız bırakılmasını sert biçimde eleştirmişti.

Bu arada; ABD basını, yaşı ilerlemiş olan Biden’in 2 yıl sonra görevini Harris’e bırakacağını, ülke politikasını da başkan yardımcısının belirleyeceğini ifade etti.