Biden çiçeği: faydaları yan etkileri kullanım şekli! Adeta güzellik markası! Kullananlarda yeni bir hastalık...
Burr marigold, (biden tripartita) terlemeyi teşvik etmek ve saç dökülmesini, koliti ve gutunu tedavi etmek için ağızdan buruk, idrar söktürücü olarak kullanılan bir bitkidir. Kullananlarda yeni bir hastalık çıkmıyor....
Diğer isimleri: Bée à Feuilles Triparties, Bident à Trois Folioles, Bident Partagé, Bident Trifolié, Bident Triparti, Bident Tripartite, Cáñamo Acuático, Chanvre Aquatique, Chanvre d'Eau, Cornuet, Eupatoire Aquatique, Su Agrimoni
Hastalıklar ve Koşullar! Biden çiçeği (bur marigold) faydaları
Burr marigold'un terleme, idrar söktürücü, terlemeyi teşvik etme ve saç dökülmesini, kolit ve gutu tedavi etmede etkinliği hakkında bilgiler yer alır. Dahilen, mesane ve böbrek problemleri, idrarda kan, ülseratif kolit ve peptik ülser tedavisinde kullanılır. Haricen saçkıran tedavisinde kullanılır. Sığırlarda görülen öksürük vakalarında kullanılır.
Özellikle saç için birçok markanın önüne geçiyor! Saç dökülmesini önlüyor!
Dikkat edilmesi gereken husular
Yetişkinlerde, çocuklarda, gebe ve emziren kadınlarda çapaklı kadife çiçeği genel güvenliği hakkında yeterli kanıt yoktur. Burr marigold'un oral tüketimi, özellikle Asteraceae / Compositae ailesindeki bitkilere mevcut alerjisi olan bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
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İlaç Etkileşimleri
Çapak kadife çiçeği için bilinen ilaç etkileşimleri yoktur.
Ek ve Gıda Etkileşimleri
Çapak kadife çiçeği için bilinen ek, bitki veya besin etkileşimi yoktur.
Dozaj
Çapak kadife çiçeği için bir doz belirlemek için yeterli güvenilir kanıt yoktur.
Gıdalar
Gıdalarda çapak marigoldunun bulunup bulunmadığını belirlemek için yeterli kanıt yoktur.
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