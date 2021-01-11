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Dünya Biden, açık alanda yemin etmekten korkuyor mu?
Dünya

Biden, açık alanda yemin etmekten korkuyor mu?

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 2. dozunu yaptırdı. Biden aşı yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 23:14:00 -
Biden, açık alanda yemin etmekten korkuyor mu?

Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu göstermek için ilk doz aşını 21 Aralık'ta kameralar önünde canlı yayında yaptıran Biden, 2. doz aşıyı da oldu.

Akabinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, ABD Kongresine baskının ardından 20 Ocak'taki yemin töreninin dışarıda yapılacak olmasından endişe duyup duymadığı sorusuna, ''Hayır, dışarıda yemin etmekten korkmuyorum.'' cevabını verdi.

"Trump'ın görevde olmaması gerek"

Biden, Kongreyi basan, insanların hayatını tehlikeye atanların yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Trump'ın ABD Kongresine baskındaki rolü sorulan Biden, ''Başkan Trump'ın görevde olmaması gerektiğini açıkça söyledim, nokta.'' ifadesini kullandı. (AA)

 

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