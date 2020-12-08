Biden ABD Savunma Bakanlığına Kürt grupları destekleyen General'i getirecek

ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ın Savunma Bakanlığı görevine emekli general Lloyd Austin'i aday göstereceği bildirildi.Politico'nun konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberde, Biden'ın Austin'ı savunma politikalarını hayata geçirmesine yardımcı olacak "güvenli bir tercih" olarak gördüğü belirtildi.

Austin'in bakanlığa atanabilmesi için Kongre'den muafiyet, Senato'dan da onay alması gerekiyor. ABD kanunları gereğince, emekli bir askerin savunma bakanlığına getirilebilmesi için ordudan ayrılmasının üzerinden en az yedi yıl geçmesi öngörülüyor. Sürenin bundan kısa olması halinde ise Kongre'den muafiyet alınması şart koşuluyor. Austin, atamasının kesinleşmesi halinde ABD'nin ilk Afrika kökenli savunma bakanı olacak. New York Times gazetesi, 67 yaşındaki Austin'in ordu içerisinde çok saygı duyulan ve çatışma sahalarında taktik zekasıyla bilinen bir asker olduğunu yazdı. Irak'taki ABD güçlerinin komutanı2016 yılında ordudan emekli olan Austin, Orta Doğu'yu çok yakından tanıyan bir isim. Austin, 2010-11 yıllarında Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Irak'taki ABD güçlerinin komutanlığını yürüttü.

Bu dönemde, ABD'nin Irak'taki muharip askerlerin geri çekilmesi ve Irak ordusuna danışmanlık, yardım ve eğitim sağlamaya başlamasını öngören yeni döneme geçiş faaliyetlerini yürüttü. Eski Başkan Barack Obama tarafından 2013 yılında ABD'nin Orta Doğu'daki tüm askeri faaliyetlerinden sorumlu olan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başına atandı. Bu göreve getirilen ilk Afrika kökenli ABD'li asker oldu. Austin'in CENTCOM komutanlığı dönemine Suriye'deki savaş ve DEAŞ ile mücadele damgasını vurdu.