Biden ABD askerlerine böyle seslendi: Alkışlayın sizi aptal p.çler!

ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçimleri öncesi mevcut başkan Donald Trump birçok ankette Demokratların adayı Joe Biden’ın gerisinde kalmıştı. Bu dönemde Biden’ın ABD askerlerine, "Alkışlayın aptal p.çler" dediği bir video ortaya çıktı. 2016 yılında kaydedilen videoda Biden, ABD askerlerine alenen küfür ettiği görüldü.

O dönem ABD başkan yardımcısı olan Biden'ın bir yurtdışı seyahati öncesi askerlerin önünde konuşurken "Bunu alkışlayın, sizi aptal p.çler" dediği duyuldu.

Videonun devamında ise Biden, "Ne sıkıcı bir tayfasınız. Bilmiyorum, biraz kafanız çalışmıyor olmalı" ifadelerini kullandı. Biden'ın bu görüntüleri sosyal medyada dolaşıma sokularak viral oldu.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada hem Trump hem Biden için "al birini vur ötekine" şeklinde yorumları beraberinde getirdi. Öte yandan konuya ilişkin açıklama Biden'ın kampanya sözcüsü Andrew Bates, Biden'ın bu sözleri şaka amaçlı kullandığını ileri sürdü.