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Dünya Biden, 4 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek
Dünya

Biden, 4 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) sanal zirvesine katılma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 03:58:00 -
Biden, 4 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın sanal olarak düzenlenecek olan ASEAN-ABD Zirvesi’ne katılması bekleniyor.

ABD’nin Brunei Büyükelçiliğinin basına verdiği demeçte, Biden'ın bu hafta ASEAN-ABD Zirvesi için ABD heyetine liderlik edeceği aktarıldı. Biden’ın zirvede Covid-19 aşı dağıtımı, iklim değişikliği, tedarik zincirleri ve altyapı konularında işbirliğini ele alması bekleniyor.

ABD, eski Başkan Donald Trump'ın katıldığı 2017'de Filipinlerin başkenti Manila'daki ASEAN-ABD Zirvesi’nden bu yana başkanlık düzeyindeki toplantılara katılmadı. Biden, 4 yıl aradan sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak.

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