Biden 25 bin askerle Beyaz Saray’da

Amerika ve tüm dünyanın merakla beklediği gün gelip çattı... ABD’de olaylı 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, bu akşam TSİ 20.00 sularında başkanlık koltuğuna oturacak. 6 Ocak’taki Kongre baskını sonrası bölgeyi ablukaya alıp 25 binden fazla asker yığan Pentagon, gün boyu kuş bile uçurtmayacak. Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris ile Biden’ın yemin töreni öncesi dün güvenlik önlemleri bir kez daha gözden geçirilirken Kongre binasının önündeki olan yemin törenin yapılacağı National Mall parkı ve civarındaki yollar kapatıldı. Beyaz Saray’ın etrafına 2.5 metre yüksekliğinde barikatlar yerleştirildi. Radikal grupların eylem çağrısından dolayı 50 eyaletin başkentlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.



25 bin askere tarama



Görevlendirilen 25 binden fazla asker arasından biri tarafından suikast yapılması ihtimalini de gözönüne alan FBI, tüm Ulusal Güvenlik Muhafızları güvenlik taramasından geçirdi. Normalde yemin törenlerine 100 bin civarında kişi davet ediliyor. Ancak bu yıl korona ve güvenlik kaygıları nedeniyle çok az insan davet edildi. Görev süresi bu öğlen bitecek olan Trump, Biden’la bir araya gelmeden bu sabah saatlerinde Beyaz Saray’ı boşaltacak.