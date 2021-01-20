  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden 25 bin askerle Beyaz Saray’da
Dünya

Biden 25 bin askerle Beyaz Saray’da

ABD’de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden, bu akşam koltuğuna oturacak. 25 binden fazla askerin koruması altında yemin edip görevi devralacak olan Biden, Trump’la hiç karşılaşmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:57:00 -
Biden 25 bin askerle Beyaz Saray’da

Amerika ve tüm dünyanın merakla beklediği gün gelip çattı... ABD’de olaylı 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, bu akşam TSİ 20.00 sularında başkanlık koltuğuna oturacak. 6 Ocak’taki Kongre baskını sonrası bölgeyi ablukaya alıp 25 binden fazla asker yığan Pentagon, gün boyu kuş bile uçurtmayacak. Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris ile Biden’ın yemin töreni öncesi dün güvenlik önlemleri bir kez daha gözden geçirilirken Kongre binasının önündeki olan yemin törenin yapılacağı National Mall parkı ve civarındaki yollar kapatıldı. Beyaz Saray’ın etrafına 2.5 metre yüksekliğinde barikatlar yerleştirildi. Radikal grupların eylem çağrısından dolayı 50 eyaletin başkentlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

25 bin askere tarama

Görevlendirilen 25 binden fazla asker arasından biri tarafından suikast yapılması ihtimalini de gözönüne alan FBI, tüm Ulusal Güvenlik Muhafızları güvenlik taramasından geçirdi. Normalde yemin törenlerine 100 bin civarında kişi davet ediliyor. Ancak bu yıl korona ve güvenlik kaygıları nedeniyle çok az insan davet edildi. Görev süresi bu öğlen bitecek olan Trump, Biden’la bir araya gelmeden bu sabah saatlerinde Beyaz Saray’ı boşaltacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzleri kızarır mı bunların şimdi? 'Uçak inemez' dedikleri havalimanı Avrupa'yı salladı
Gündem

Yüzleri kızarır mı bunların şimdi? 'Uçak inemez' dedikleri havalimanı Avrupa'yı salladı

Yapım aşamasında muhalefetin asılsız suçlamalarına ve yalanlarına maruz kalan İstanbul Havalimanı, 2020 yılındaki yolcu sıralamasında zirvey..
Boğaziçi'nde şova devam
Siyaset

Boğaziçi'nde şova devam

Boğaziçi Üniversitesi'nde DHKP-C'lilerin kışkırtmasıyla başlayan eylem şova döndü.
Kadının polise söylediği sözler Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Gündem

Kadının polise söylediği sözler Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendini bilmez bir kadın polislerimize yönelik alçakça hakaretler sarf etti. Türkiye'yi ayağa kaldıran..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay