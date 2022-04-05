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Teknoloji BİDEB 2223-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları 2022 Yılı 2. Dönem çağrıları açıldı
Teknoloji

BİDEB 2223-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları 2022 Yılı 2. Dönem çağrıları açıldı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları (2223-B, 2223-C ve 2223-D) 2022 yılı 2. dönem çağrıları başvuruya açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 17:04:00 -
BİDEB 2223-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları 2022 Yılı 2. Dönem çağrıları açıldı

YENİ AKİT  ANKARA

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları (2223-B, 2223-C ve 2223-D) 2022 yılı 2. dönem çağrıları başvuruya açıldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı, 2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Programı ve 2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği Programı 2022 yılı 2. dönem çağrıları başvuruya açılmıştır. Başvurular, 29 Nisan 2022 saat 17:30’a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacak.

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