BİDEB 2223-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları 2022 Yılı 2. Dönem çağrıları açıldı
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları (2223-B, 2223-C ve 2223-D) 2022 yılı 2. dönem çağrıları başvuruya açıldı.
YENİ AKİT ANKARA
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları (2223-B, 2223-C ve 2223-D) 2022 yılı 2. dönem çağrıları başvuruya açıldı.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı, 2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Programı ve 2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği Programı 2022 yılı 2. dönem çağrıları başvuruya açılmıştır. Başvurular, 29 Nisan 2022 saat 17:30’a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacak.