Bidan'dan yeni gaf
ABD Başkanı Biden, yardımcısı Kamala Harris'i anlatırken ifadeleri karıştırdı: Siyah bir başkanla görev yapan ilk siyah kadın olmaktan gurur duyuyorum!
ABD Başkanı Biden, yardımcısı Kamala Harris'i anlatırken ifadeleri karıştırdı: Siyah bir başkanla görev yapan ilk siyah kadın olmaktan gurur duyuyorum!
Yaşı ve sağlık durumu nedeniyle başkanlık yarışından çekilmesi istenen ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına devam ediyor.
Biden, "Siyah bir başkana hizmet eden ilk başkan yardımcısı, ilk siyah kadın olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
Kendisini Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile karıştıran Biden, rakibi Trump'la TV yayına ilişkin ise "İşleri batırdım, çuvalladım ama hiçbir yere gitmiyorum" dedi.
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