Bıçaklı, tabancalı kavga! Yaralılar var
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada bıçak ve darp sonucu 2 kişi yaralandı, olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 17 yaşındaki M.A., Ş.E.'yi (27) bıçakla yaralarken, 37 yaşındaki M.E. ise darp sonucu yaralandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen İ.A. (41), M.A. (17), M.A. (16) ve E.A.'yı (19) kavgada kullandıkları tabanca, pompalı tüfek ve bıçakla yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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