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Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma kanlı bitti!

Çanakkale'de iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:09
Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma kanlı bitti!

Çanakkale’nin Kepez beldesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ölürken, iki kişi de yaralandı.

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi Sahil Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sahilde 17 AS 501 plakalı aracın içinde Ali Kemal Göktürk, Mehmet Karakoloğlu ve Melike Avcı oturuyordu. Daha sonra yanlarına bir araç geldi. Yanlarına gelen araç içerisinde bulunan 4 kişiyle aralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çıkan münakaşa kavgaya dönüştü. Çevrede bulunanlar durumu emniyete bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Çıkan kavgada aldığı bıçak darbeleri neticesinde Ali Kemal Göktürk olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet Karakoloğlu, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada hafif yaralanan Melike Avcı, ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 16:09
  1. bıçaklı kavga
  2. tartışma
  3. polis ve sağlık ekipleri
  4. Çanakkale Devlet Hastanesi
  5. ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

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