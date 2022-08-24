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Yerel Bıçaklı kavgada acı haber
Yerel

Bıçaklı kavgada acı haber

Adıyaman'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 20:34:00 -
Bıçaklı kavgada acı haber

Mahmut Çekim (64) ile B.D. (19) arasında dün Yeni Mahalle'de bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, yanındaki bıçakla Çekim'i yaralayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Çekim, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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