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Yerel Bıçaklı kavgada 1 yaralı
Yerel

Bıçaklı kavgada 1 yaralı

Karaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:20:00 -
Bıçaklı kavgada 1 yaralı

Karaman'daki olay, Yeni Mahalle'de bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, Tayyip Y, karnından ve kalçasından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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