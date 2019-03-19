0553 313 94 23

Bıçaklı arkadaş cinayetine 18 yıl hapis

Eskişehir'de sim kart yüzünden tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlıya, mahkeme tarafından 18 yıl hapis cezası verildi.

19 Mart 2019 Salı 19:24
Bıçaklı arkadaş cinayetine 18 yıl hapis

Eskişehir’de, tartıştığı arkadaşı Ejder As’ı (35) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Emre Karakuş (25) 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir Büyükdere Mahallesi’nde geçen yıl Haziran ayında, Ejder As, arkadaşı Emre Karakuş’tan cep telefonu için sim kart almasını istedi. Kartın cep telefonunda çalışmaması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Birbirlerini bıçakla yaralayan arkadaşlardan Ejder As, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastaneden taburcu olan Emre Karakuş ise cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Karakuş hakkında Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen davanın karar duruşmasına sanık Emre karakuş ile avukatı katıldı. Mahkeme heyeti son sözlerin ardından Emre Karakuş’a 18 yıl hapis cezası verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:24
  1. Eskişehir
  2. cinayet
  3. Hapis cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    1. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    2. Bakan Albayrak açıkladı! THY'ye çamur..
    3. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu..
    4. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev..
    5. "Birileri ittifakı açık şekilde ortaya..
    6. Bakan Kasapoğlu, Akçakoca’ya yüzme..
    7. Akşener'den taziye ziyareti
    8. Terörist Tarrant, kale manzaralı odada..
    9. NATO'dan ABD'ye kapak: Türkiye'nin..
    10. Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü
    11. İngiltere'de bankacılık grubu UBS'ye..
    12. Sinop’ta örtü yangını
    13. "Bu tehditinizle hukuk önünde..
    14. Başkan Saraçoğlu, şehit aileleriyle..
    15. "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla..
    16. "Türkiye'de seri katil yoktur denir,..
    17. İstanbul merkezli yasadışı bahis..
    18. Sivas'ta 500 kişi "Çanakkale Geçilmez"..
    19. Erdoğan: "Milletimizin ve ümmetin..
    20. Esed rejimi geri dönmek isteyen..
    21. İmamoğlu’ndan Çırpıcı ve Ayvalı..
    22. Büyükşehirden gençlere çevre temizliği..
    23. AGİT Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına..
    24. Van’da esnaf buluşması
    25. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
    26. Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir..
    27. KKTC’den Rum tarafının silahlanmasına..
    28. Denizli’de Yeni Zelanda vahşetini öven..
    29. 4 metre yükseklikten dereye düşen..
    30. Bunu yapan insan olamaz!
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!