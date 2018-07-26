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Bıçaklayarak öldürdü, evi ve iş yeri yandı

İzmir'de tartıştığı vatandaşı bıçaklayarak öldüren A.S'nin gözaltına alındıktan sonra evi ve çalıştığı bakkal yandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:53
Bıçaklayarak öldürdü, evi ve iş yeri yandı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Emirler Caddesi'nde A.S. (32) ve Hasip Kurşun (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kurşun bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurşun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili A.S. gözaltına alındı.

KUNDAKLANMA İDDİASI VAR

Kavganın ardından aynı cadde ve 2378. Sokak'ta yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında A.S'nin evi ve çalıştığı bakkalın yandığı belirlendi.

Polis, şüphelinin evi ve çalıştığı bakkal dükkanının kundaklandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:53
  1. İzmir
  2. Konak
  3. bıçaklı kavga
  4. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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