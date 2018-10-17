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Bıçakları bırakarak kaçtılar! Sağlık düşmanlarına operasyon

Adana’da dün gece boş arazide at kesimi yapıldığı ihbarı alan zabıta ekipleri baskın düzenlendi. Baskında yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirildi. Ekiplerin geldiğini fark eden 4 şüpheli kullandıkları bıçakları bırakarak kaçtı!

17 Ekim 2018 Çarşamba 06:18
Bıçakları bırakarak kaçtılar! Sağlık düşmanlarına operasyon

Yüreğir İlçesi Bahçelievler mahallesi boş bir arazide 4 şüphelinin at kestiği ihbarı üzerine Yüreğir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipleri çalışma başlattı. Polis ile beraber boş araziye baskın düzenlendi. Ekiplerinin geldiğini fark eden 4 şüpheli kesimde kullandıkları bıçakları bırakarak ara sokaklara kaçtı.


Bıçaklar incelemeye alındı

Ekipler, arazide yaptığı incelemede yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirdi. Bulunan bıçakların üzerindeki park izlerinin tespit edilmesi Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü çalışma yaptı.

Olay yerinde bulunan at etleri, imha edilmek üzere Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, olay yerinde at etlerini taşımak için kullandığı tespit edilen at ve arabasına el konuldu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 06:18
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