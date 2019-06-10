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Bıçaklama olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 1 kişinin bıçaklanması olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:41
Bıçaklama olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 1 kişinin bıçaklanması olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi BSA kanalı kenarındaki bir kamelya önünde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eren K. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla nakledildiği Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Aynı olayda sırtından bıçakla hafif şekilde yaralandığı için hastaneye sonradan nakledilen Eren K.’nın arkadaşı Oğuzhan T.’nin de tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Ağır yaralanan Eren K.’nın ise sevk edildiği hastanede hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.


Kavganın görgü tanıklarının verdiği araç modeli ve plaka bilgileri doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri, otomobille kaçan R.Ç. ile B.D.’yi kısa sürede sanayi sitesinde yakaladı. Kavgaya karıştığı öne sürülen ve yaya olarak kaçtığı belirtilen 3’üncü şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kavgada yaralanan Oğuzhan T. polise verdiği ifadesinde, arkadaşı Eren K. ile bulundukları otomobille yeni köprü kavşağında seyir halindeyken içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobildekilerle trafikte tartışma yaşadıklarını anlattı. Oğuzhan T., ardından BSA kanalına geldiklerinde kendilerini takip eden ve araçlarının önünü keserek otomobilden inen bu kişilerin kendilerine hakaret edip saldırdığını, çıkan kavgada bıçak kullanılması nedeniyle arkadaşının ve kendisinin yaralandığını söylediği ileri sürüldü. Gözaltındaki şüpheliler R.Ç. ile B.D., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla sevk edildiği Beyşehir Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:41
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