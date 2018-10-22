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Bıçakladığı arkadaşını sağlık ocağına götürüp serumunu taşıdı

Bolu'da, tartıştığı arkadaşı Aydın Demirtaş'ı (44) bıçakla yaraladıktan sonra sağlık ocağına götürüp serumunu taşıyan Aykut Halit P. (44) gözaltına alındı. Polisin Aydın Demirtaş'a kendisini kimin bıçakladığını sorması üzerine Demirtaş arkadaşına dönerek "Benim desene oğlum" dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:55
Bıçakladığı arkadaşını sağlık ocağına götürüp serumunu taşıdı

Olay, saat 16.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, TIR şoförlüğü yapan Aydın Demirtaş ile yine kendisi gibi TIR şoförü olan arkadaşı Aykut Halit P. arasında nakliye işi nedeniyle tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Aykut Halit P. iddiaya göre Aydın Demirtaş'ı sırt ve karın bölgesinden bıçakladı. Aykut Halit P., vücudunda kesikler oluşan Aydın Demirtaş'ı olayın gerçekleştiği yerin yakınında bulunan Karaçayır Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Burada Aydın Demirtaş'a yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık merkezine polis çağırıldı.

'Benim desene oğlum'

Aydın Demirtaş, sağlık merkezinden İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edilmek için ambulansa taşındığı sırada polis olayı kimin yaptığını sordu. Bir süre cevap vermeyen yaralı Aydın Demirtaş, polisin ısrarı üzerine yanında serumunu taşıyan ve onu sağlık merkezine getiren arkadaşı Aykut Halit P.'ye seslenerek, "Benim desene oğlum" dedi. Bunun üzerine Aykut Halit P. de polise, "Benim ama bıçaklama olayı yok. Kavga ettik. TIR'ın dorsesinin yanında ne olduysa oldu" dedi. Aydın Demirtaş hastanede tedavi altına alınırken, Aykut Halit P. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:55
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