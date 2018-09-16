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Bıçakla yaralanan vatandaş, yürüyerek gittiği özel hastanede can verdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kavgada bıçakla yaralanan 35 yaşındaki Mehmet Şerefhan, yaralı halde yürüyerek gittiği özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

16 Eylül 2018 Pazar 12:17
Bıçakla yaralanan vatandaş, yürüyerek gittiği özel hastanede can verdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçakla yaralanan Mehmet Şerefhan (35), yürüyerek gittiği özel hastanede yaşamını yitirdi.

Gemlik'te dün gece saatlerinde Mehmet Şerefhan bıçakla yaralandı. Şerefhan, yürüyerek yakındaki bir özel hastanenin acil servisine gitti. Tedaviye alınan Mehmet Şerefhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Şerefhan'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Şerefhan'ı bıçakladığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 12:17
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