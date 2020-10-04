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Yerel Bıçakla kendisini kesecekti... İkna edilince şarkılar söyleyerek hastaneye gitti
Yerel

Bıçakla kendisini kesecekti... İkna edilince şarkılar söyleyerek hastaneye gitti

Kütahya’da bir hastanenin psikiyatri servisinden kaçan şahıs, evinin balkonuna çıkarak bıçakla kendisine zarar vereceğini söyledi. Polis zor anlar yaşatan şahıs, zorlukla hastaneye götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:35:00 - 2020-10-04 12:36:13
Bıçakla kendisini kesecekti... İkna edilince şarkılar söyleyerek hastaneye gitti

Kütahya’da, 112 Acil Servisi’ne bir ihbar yapıldı. Söz konusu ihbarda, Ali Paşa Mahallesi, Uygun Sokak’ta bir apartman katında evinin balkonuna çıkan şahsın kendisine zarar verdiği bildirildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Şahsın, bir süre önce tedavi gördüğü hastanenin psikiyatri kliniğinden kaçan Mehmet E. olduğu belirlendi.

Ekiplerin geldiğini gören Mehmet E., kendisine bıçakla zarar vereceğini ve aşağıya atlayacağını söyleyerek tehditlerde bulundu.

Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından Mehmet E. elindeki bıçağı düşürdü. Ardından polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirerek apartmandan indirdi. Ambulansa bindirilen Mehmet E., şarkı söyleyerek hastaneye gitti.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahsın, yıllarda bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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