Biberli ekmek nasıl yapılır?

MALZEMELER:

(13 adet için)

HAMURU İÇİN:

1 su bardağı ılık süt,

Yarım su bardağı ılık su,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 yemek kaşığı toz şeker,

3 yemek kaşığı sıvı yağ,

1 paket instant maya (10 gram),

3 buçuk su bardağı un (su bardağı ölçüsü: 200 ml.).

HARCI İÇİN:

2 adet iri soğan,

1 adet yeşil veya çarliston biber,

1 yemek kaşığı biber salçası,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 yemek kaşığı susam,

1 tatlı kaşığı çörek otu,

1 tatlı kaşığı nane,

1 tatlı kaşığı kekik,

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı),

Yarım demet maydanoz,

1 çay bardağı kadar sıvı yağ.

NASIL YAPILIR?

Hamurunu hazırlamak için gerekli olan un ve maya haricindeki malzemeler derin bir kap içerisine alınıp karıştırılır.

Karışıma maya ve azar azar un ilave edilerek güzelce yoğrulur ve hafif ele yapışan bir hamur elde edilir.

Eller temizlenip hafif unlanır ve yoğrulan hamur toparlanır.

Hamurun üzeri örtülüp kalın bir beze sarılır ve mayalanması için bir saat bekletilir.

Harcını hazırlamak için,soğanlar küçük küçük doğranıp üzerine tuz serpiştirilir ve ovuşturarak acı suyu çıkartılır.

Acı suyu sıkılan soğanların üzerine, ince ince doğranmış biberler ve maydanozlar eklenir.

Üzerine, harcı için gerekli olan diğer malzemeler ilave edilip, güzelce harmanlanır.

Eller hafif yağlanarak, mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartılıp beze yapılır.

Bezeler hafif yağlı düz bir zemin üzerinde üzerine bastırarak biraz açılır ve yağlanmış fırın tepsisine dizilir.

Tepsi mayası için bu şekilde ılık bir ortamda 15-20 dakika dinlendirilir.

Tepside mayalanan hamurların üzerine, iç harcı eşit şekilde paylaştırılıp, elle yaydırılır.

Hazırlanan biberli ekmek 180° fırında kızarıncaya kadar pişirilir.

Afiyet olsun.