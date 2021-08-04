Biberiyeli patates nasıl yapılır? Biberiyeli patates tarifi
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Ana yemeğin yanına leziz bir tarif arıyorsanız; mutlaka biberiyeli patates tarifini denemelisiniz.
Biberiyeli patates tarifi
Malzemeler:
- 4-5 adet patates
- 3-4 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi
- 2 dal taze biberiye (Kurutulmuş biberiye de kullanabilirsiniz)
- Tuz
- Karabiber
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
Biberiyeli patates nasıl yapılır?
Patatesleri yıkayıp ince dilimler halinde halka halka kesin.
Sarımsakları rendeleyin.
Biberiyelerin yapraklarını elinizle koparın.
Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.
Ardından yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine patatesleri dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında patateslerinizi 35-40 dakika pişirin.
Afiyet olsun.