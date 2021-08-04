  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerli otomobil Günsel'i test ettiler
Erdoğan, şehit İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi
Öcalan'ın oğlu açıkladı: Babam hareket yetisini kaybetti!
Kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı
Kadın - Aile Biberiyeli patates nasıl yapılır? Biberiyeli patates tarifi
Kadın - Aile

Biberiyeli patates nasıl yapılır? Biberiyeli patates tarifi

Biberiyeli patates yapılışı| Hafif bir lezzet arayanlar, ‘Biberiyeli patates nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Biberiyeli patates gerekli malzemeler | Tam ölçülü biberiyeli patates tarifi

Yeniakit Publisher
2021-08-04 19:07:00 -
Biberiyeli patates nasıl yapılır? Biberiyeli patates tarifi

Ana yemeğin yanına leziz bir tarif arıyorsanız; mutlaka biberiyeli patates tarifini denemelisiniz.

Biberiyeli patates tarifi

Malzemeler:

  • 4-5 adet patates
  • 3-4 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi
  • 2 dal taze biberiye (Kurutulmuş biberiye de kullanabilirsiniz)
  • Tuz
  • Karabiber
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Biberiyeli patates nasıl yapılır?

Patatesleri yıkayıp ince dilimler halinde halka halka kesin.

Sarımsakları rendeleyin.

Biberiyelerin yapraklarını elinizle koparın.

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.

Ardından yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine patatesleri dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında patateslerinizi 35-40 dakika pişirin.

Afiyet olsun.  

Pastane usulü limonata nasıl yapılır? Kolay limonata tarifi
Pastane usulü limonata nasıl yapılır? Kolay limonata tarifi

Kadın - Aile

Pastane usulü limonata nasıl yapılır? Kolay limonata tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay