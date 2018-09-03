Biberiye yağının inanılmaz faydaları

Eklem ve kas ağrılarını dindirir.

Mikrop gidericidir.

Dezenfektan özelliktedir.

Anti bakteriyeldir.

Kanser karşıtıdır.

Gripten korur.

Mantar oluşumunu önlemeye yardımcı olur, var olan mantarı giderir.

Enfeksiyon ve iltihapları yok eder.

Yaralanma ve ciltteki morarmaların daha çabuk iyileşmesini sağlar.

Antioksidandır.

Kan dolaşımını hızlandırıcı etkisiyle damar sağlığını korumaya yardımcı olur.

Tansiyon ve kolesterolü dengede tutar.

Karaciğer enzimlerini düzenler.

Romatizma ağrılarını dindirmeye yardımcı olur.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Bağışıklık, sindirim, sinir ve solunum sistemini korur, güçlendirir.

Hafızayı güçlendirir.

Zihni açar, dikkat dağınıklığını önler, dikkati yoğunlaştırmaya yardımcıdır.

Yağlı ve bakteriyel cilt sorunlarını önler, giderir.

Halsizlik hissini önler.

Uykusuzluğa iyi gelir.

İdrar söktürücü, gaz giderici özelliktedir.

Yağ yakıcı özelliği sayesinde, zayıflamaya yardımcıdır.

BİBERİYE YAĞI NASIL KULLANILIR?

Biberiye yağı haricen kullanılır. Cilde dıştan masaj yapılır. Ağız ve burun yoluyla solunarak kullanılır. Ancak yutulmaz. Özellikle de biberiye yağı; ağrı giderici, kan dolaşımını hızlandırıcı, saç dökülmesini önleyici özellikleriyle harici olarak dıştan alınmayı gerektiren bir yağ olduğu unutulmamalıdır. Biberiye yağının zihin açıcı, solunumu düzenleyici etkisi içinse ağız, burun yoluyla solunması öneriliyor. Bunun için bir mendile birkaç damla biberiye yağı damlatılıp koklanır ya da cam bir kasenin içindeki suya birkaç damla biberiye yağı damlatıp oda kokusu olarak kullanılabilir.