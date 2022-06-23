Biberiye çayının faydaları nelerdir? Biberiye çayı boy uzatır mı?

Her çayda olduğu gibi biberiye çayı da sıklıkla tercih edilen bir çaydır. Genellikle sindirim sistemiyle ilgili sorunları ve ödem atmada iyi olan bir bitkidir. Ayrıca birçok faydası olduğu kadarda zararı da olan bir çaydır. Fazla tüketildiği zaman vücuda zarar ve yan etkisi verebilir. Biberiye bitkisini sadece çay olarak değil ayrıca yemeklerde de kullanılmaktadır. Yemeklere güzel ve özel bir tat vermektedir. Sindirim sistemini düzenleyen bu çayın faydaları…

Biberiye bitkisinin kurutulup daha sonra demlenmesiyle biberiye çayı oluşur. Biberiye çayı kullanıcı yorumları, bu bitkinin farklı şekillerde de tüketilebileceğini işaret eder. Akdeniz iklimi hakim olan yerlerde yetişmektedir. Sadece çay olarak değil baharat olarak ta kullanılmaktadır. Biberiye çayının faydaları nelerdir?

Biberiye Çayının Faydaları

-Sindirime yardımcı olur. Kabızlık ve hazımsızlık gibi problemleri önler.

-Hafızayı güçlendirir ve konsantrasyonu artırır.

-Yararlı bağırsak bakterilerini çoğaltır.

-Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Özellikle düzenli kullanımda vücuttaki ödemin tamamını atar.

-Regl döneminde ağrılara iyi gelir. Biberiye güçlü bir söktürücü özelliği taşımaktadır.

-Güçlü antiseptik özelliği ile ağızda meydana gelen yaraları iyileştirmektedir.

-Biberiye tam bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kanser riskini azaltmada yardımcı oluyor. Özellikle meme kanserine karşı riskini büyük -Biberiye çayının buharını solumak baş ağrılarına iyi gelmektedir. Uzmanlar özellikle migreni olanlara biberiye çayı tüketmesi gerektiğini söylüyor.

Sindirimi kolaylaştırır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Kan şekeri seviyesini düzenler.

-Kan dolaşımını artırır.

-Gaz ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olur.

-Bağırsak hareketlerini destekler.

-Hücreleri serbest radikal hasarından koruyarak kanseri önler.

-Obeziteyi önler. Özellikle zayıflamak isteyenler tercih edebilir.

-Hafızayı güçlendirir. Günde 1 bardak içerek.

-İltihaplanmayı önler. Bu bütün iltihaplar için geçerlidir.

-Kronik ağrılara iyi gelir.

-Saç derisindeki kuruluk, kepeklenme ve dökülme gibi sorunlar ortadan kaldırır. Özellikle düzenli kullanımda bu sorunlar ortadan kalkar.

Biberiye Çayı Zayıflatır Mı?

Evet biberiye çayının faydaları arasında ödem atma, sindirim sistemini düzelttiği için zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Diyet yaparken yardımcı ürün olarak kullanılabilir. Fakat günde sadece bir bardak tüketilmelidir. Her diyette ve zayıflama da mutlaka sağlıklı beslenme çok önemlidir. Eğer sağlıklı beslenme olmazsa zayıflarken vitamin eksikliği olur. Bu da vücudun dirençsiz kalmasına ve sağlıksız kilo veremeye sebep olmaktadır. Bu çayı da kullanırken ve diğer çayları kullanırken fazla kullanmak ve kısa sürede hızlı kilo vermeye çalışmak zararlıdır.

Biberiye Çayının Zararları Nelerdir?

Biberiye çayının faydaları çok olsa da bir o kadar da tehlikeli bir bitkidir. Fazla kullanıldığı zaman ters etki yapabilir. Özellikle 12 yaşından çocukların kullanmaması gerekir. Biberiye çayının zararları yoktur denilemez bu yüzden dikkatli ve az kullanılması gerekir. Eğer her hangi bir yan etkisi olursa yanma, batma, ishal, bulantı, kaşıntı olursa hemen bırakılmalıdır. Günde en fazla iki bardak tüketilmelidir. Bir fincan kaynar suya bir tutam biberiye atıp 10 dakika demlendikten sonra tüketebilirsiniz. Yemeklerden 3 saat sonra kullanımı daha uygundur. Aç karnına tüketmemeye çalışın. Başka bir bitkiyle de karıştırılmaması gerekir. Karıştırıldığı zaman farklı etkiler doğurabilir.

Her çayda olduğu gibi bir süre kullanıp bir süre bırakılması gerekir. Bir süre ara verilmediği sürece vücuda fayda vermediği ve zarar verdiği görülür. Ara verildiği zaman daha iyi sonuçlar alınır.

Özellikle biberiye ve biberiye bitkisi ailesinden birine alerjiniz varsa kullanmayın. Herhangi bir hastalığınız varsa doktora sormadan kullanmayınız. Fakat yüksek miktarda kullanmayınız. Fazla kullanılması sakıncalıdır. Herhangi bir sıkıntı da hemen bir doktora başvurun.

Ergenlik dönemindeki gençlerin boylarının uzaması ve ortalamanın üzerinde bir boy oranına sahip olma istekleri, gençlerin boy konusunda takıntılı bir hale gelerek psikolojilerinin bozulmasına yol açabilmektedir. Peki doğal yollarla boy uzatılabilir mi?

İşte Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından bildirilen boy uzatma yöntemi;

BOY UZATMA ÇAYI: Kürü hazırlamak için öncelikle bir bardak kaynamış suya bir tutam biberiye yaprağı konulur. 5 dakika demlemeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Bu çayın özellikle erkek çocuklarının tüketmesi önerilmektedir.

Taze biberiye çayı nasıl yapılır?

Taze biberiye yaprakları ile biberiye çayı nasıl hazırlanır: Elinizde taze biberiye yaprakları varsa 1 su bardağı suya bol yaprakları 1 dal gelecek şekilde malzemelerinizi hazırlayın. Suyu kaynatıp bir kenara alın ve içine yapraklı biberiye dalını atıp 10 dakika kadar demlendirin.

Taze biberiye çayı faydaları

Sindirime yardımcı oluyor.

Hafızayı güçlendiriyor ve konsantrasyonu artırıyor.

Biberiye çayının buharını solumak baş ağrısına iyi geliyor.

Biberiye tam bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor.

Güçlü antiseptik özelliği ile ağızda meydana gelen yaraları iyileştiriyor

Biberiye Çayı Nasıl ve Zaman İçilir?

Biberiye çayı aç mı tok mu içilir diye merak ediyorsanız önerilen kullanış biçimi tok karnına ve yemeklerden sonra içilmesidir. Fakat bu durum, rahatsızlığın türüne göre değişim gösterebilir. Biberiye çayı aç karnına tüketildiği zaman, ağrı kesici etkisini daha yoğun olarak göstermektedir.

Biberiye çayı uyku yapar mı sorusunun yanıtı evet yapar. Uyku sorunu yaşıyorsanız bu çayı yatmadan birkaç saat önce içebilirsiniz. Bitki çayları sürekli olarak tüketilecek içecekler değildir. Onları da ilaçlar gibi değerlendirmek gerekir.

Yanlış kullanımlar, uzun süreli kullanımlar istenmeyen sorunlara yol açabilmektedir. İbrahim Saraçoğlu gibi bitki uzmanları, bu tarz çayların kür halinde uygulanmasını tavsiye ederler. Bir, iki ya da üç haftalık kullanımlardan sonra ara verilmesi önerilir. Gerek duyulursa daha sonra kürler tekrarlanabilir. Biberiye çayı kaç gün içilmeli sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Hastalığa ve tedavi şekline göre değişir.

Biberiye yetiştiriciliği

Biberiye çelik ve tohumdan üretilebilir. Biberiye çelikle çoğaltma yolu hem hızlı hem de uçucu yağ verimi için idealdir. Tohumla üretimi; Ekim-Kasım aylarında 1m2'ye 0.2-2.5 g tohum olacak şekilde fide yastıklarına ekimler gerçekleştirilir. 8-10 haftada yetişen fideler tarlaya şaşırtılır.