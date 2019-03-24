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Biberin fiyatı dudak uçuklatıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Sebze ve Meyve Pazarında biberin kilogram fiyatı 8 ile 15 lira arasında alıcı buluyor.

24 Mart 2019 Pazar 12:22
Biberin fiyatı dudak uçuklatıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Sebze ve Meyve Pazarında biberin kilogram fiyatı 8 ile 15 lira arasında alıcı buluyor.


Şuhut ilçesindeki pazarda biberin etiket fiyatı gören vatandaşlar fiyatlardaki yükselişten dolayı şaşkına dönüyor. Pazar esnafı Şevket Kurt biber fiyatlarıyla ilgili, "Bu biber fiyatlarıyla hükümetin hiçbir alakası ilgisi yoktur. Bu üretimin azlığından dolayı kaynaklanmaktadır. Biber fiyatları şu anda 13, 14 ve 15 lira civarlarında. Biber fiyatları da tabii pahalı olunca düşük zayıf satışlar. Vatandaşların alım gücü var tabi. Vatandaşlar hiç tepki göstermiyorlar biliyorlar nasıl olduğunu" dedi.


Pazar esnaflarından İlyas Fidan ise "Şu anda yaz mevsiminin gelmesi dolayısıyla düşüşe geçti biber. Şu anda biber bizde 8 lira geçtiğimiz hafta en düşük biber fiyatı 15 lira olarak yer alıyordu" ifadelerini kullandı.


Şuhut Sebze ve Meyve Pazarında alışveriş yapan müşteri İbrahim Yetkin, "Biber fiyatlarını yüksek buluyorum. Esnaftan dolayı değil çiftçinin üretiminin az olmasından dolayı biber fiyatlarını yüksek buluyorum. Üretim az olduğu için fiyat normal değil" şeklinde belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:22
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