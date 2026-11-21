İstanbul’dan cenaze getirdiklerini belirten Abdullah Gül, “Araçta şoförlerle birlikte 32 kişi vardı. Havaların yağışlı ve yolların da kaygan olmasından dolayı kaza oldu. Cenaze de aracın içindeydi. Bir kişi sıkışmıştı araçta, onu da kurtardılar. Yaralılar şu anda hastanelerde. Ben de araçta yer olmadığı için başka bir araçla arkadan takip ediyordum" dedi.