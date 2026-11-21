New York'un Müslüman belediye başkanı futbol oynarken sakatlandı
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ABD'de New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, futbol maçı sırasında sakatlandı.
ABD'de New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, futbol maçı sırasında sakatlandı.
Mamdani, Perşembe günü gazetecilerle birlikte bir futbol maçı oynadı. Mamdani maç sırasında sakatlandı. Aşil tendonu yırtılan Mamdani'nin bacağının 6-8 hafta sarılı kalacağı bildirildi.
Mamdani, Cuma günü yaptığı basın toplantısında "Dün gece basın mensuplarıyla dostluk maçı yaptık, futbol oynadık ve 10-5 kazandık. Sahaya girdikten kısa süre sonra bir gol attım ve 35 yaşında olduğumu unuttum. Kısa süre sonra da aşil tendonumu kopardım ve altı ila sekiz hafta boyunca alçı içinde olacağım." dedi.