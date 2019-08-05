BİA kurucusu Büyükakça’dan Barolar Birliği’nin cinsiyetçi raporuna tepki!

Murathan Seyitoğlu Ankara yeniakit.com.tr

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu İlknur Birsel Büyükakça, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamasında, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu’nunun düzenlediği çalıştay ve hazırladığı rapora tepki gösterdi.

“Cinsiyet ayrımcılığı yaparak mağduriyetleri görmezlikten geliyorlar”

Türkiye Barolar Birliği ve feminist bazı kadın STK’ların süresiz nafaka sorununu çarpıttıklarına dikkat çeken İlknur Birsel Büyükakça, “2014 yılında ve kurulan ve beş yıldır ‘süresiz nafaka garabeti’ ile mücadele veren ve sürecin içinde bulunan, görüşlerine başvurulan 10 bin sosyal medya kullanıcısı mağdurun ve ailelerin kadın-erkek aynı çatı altında toplandığı ‘cinsiyet’ odaklı değil ‘insan’ odaklı bir platform olarak hiçbir zaman cinsiyet ayrımı yapmadık.Sürekli ‘süresiz’ nafakayı savunan ve bu konuda ortaya çıkan binlerce mağduru görmezlikten gelen başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere diğer sözde kadın STK’ları, sürekli cinsiyet ayrımcılığı yaparak meseleyi tek yanlı olarak değerlendiriyorlar.” şeklinde konuştu.

“STK’lar bazı siyasi oluşumların arka bahçesi olmamalıdır”

Platform olarak sürekli “Ne kadın ve ne de erkek mağdur olsun, adil denge kurulsun” diyerek mağdurların sorunlarını anlatmaya çalıştıklarını hatırlatan İlknur Birsel Büyükakça, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Boşanmalardaki patlama nedeniyle 2016 yılında kurulan ve boşanma sorunlarını araştıran Meclis Araştırma Komisyonu raporunun yayınlanmasından sonra yapılan çarpıtmaların aynısını, bugün de hazırlanan ve içeriğini henüz tam olarak bilmediğimiz yasa tasarısı hakkında görüyor ve bundan büyük üzüntü duyuyoruz.

STK’lar bazı siyasi oluşumların arka bahçesi olmamalıdır. Tarafsız,bağımsız ve demokratik kitle örgütleri ancak bir ülkeyi yukarıya taşıyabilir. Her vatandaşımızı ,tüm siyasi parti başkanlarını evrensel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde ‘kadınca’ ya da ‘erkekçe’ değil, insan odaklı düşünceye davet ediyoruz.”

“Mesele cinsiyet değil, mesele insandır”

Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen ve 2 milyondan fazla mağduru olan ‘süresiz nafaka’ konusunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirten İlknur Birsel Büyükakça, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mağduriyetleri ortaya çıkaran mesele nafaka değil, nafakanın süresiz olarak uygulanmasıdır. Mesele cinsiyet değil, mesele insandır. Amacımız toplumun yapı taşı olan ailenin korunmasıdır. Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza, insanlık adına hak ve özgürlüğün birinci planda olduğu, kendilerini ‘sosyal devlet’ güvencesinde hissetmenin mutluluğu ve güveni ile nefes alacakları bir dünya bırakmaktır.”

“Tek yanlı hazırlanan raporları kabul etmiyoruz”

2 milyonu aşkın ‘süresiz nafaka’ mağdurları olarak Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu tarafından Türkiye’nin büyük şehirlerinde yapılan sözde çalıştaylara sert tepki gösteren Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu İlknur Birsel Büyükakça, “Yapılan bu toplantılar, kendi kendilerine tek taraflı olarak yaptıkları toplantılardır. Milyonlarca ‘süresiz nafaka’ mağduru ile karşı muhatapları bir şekilde sorunlarını avukat aracılığıyla çözmeye çalışmaktadırlar. Elbetteki bütün avukatlarımızı kastetmiyoruz fakat bir boşanma davası bir avukat için ‘süresiz nafaka’ gibi ömür boyu gelir kaynağıdır. Baroların bu sorunun devamı yönünde bir söylemde bulunmasının bir gerekçesi de elbette maddi kazançlarıdır. Mağduriyetler ortadan kalktığında onların da bu konudaki kazançları elden gidecektir. Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan ve mağdur tarafların hiçbirisinin yer almadığı, yaşadıklarının dile getirilmediği sözde çalıştayları ve oralarda hazırlanan tek yanlı raporların hiçbirini kabul etmiyoruz. Milyonlarca mağdurun sorununun çözümüne karşı çıkan imza kampanyası başlatan ünlülerin çarpıtmalarını da asla kabul etmiyoruz. Nafakanın belli kriterlere göre sürelendirilmesine karşı çıktıkları gibi Sosyal Devletin devreye girmesine dahi karşı çıkarak İnsan hak ve özgürlüğüne engel koymak adına tarihsel bir yanlışa imza atılmaktadır.” şeklinde konuştu.