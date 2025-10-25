“Bi Umut” filmi gerçek hikaye mi? Umut gerçekte öldü mü?

Bi Umut filmi, vizyona girmeden önce en çok konuşulan konular arasına yerleşti. Filmi izlemek isteyenler ise şimdiden “Bi Umut filmi konusu gerçek mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bi Umut filmi hikayesi ne zaman yaşandı?

“Bi Umut” filmi gerçek hikaye mi?

Bi Umut isimli film, gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Gülsüm Kabadayı, 2008 yılında Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan, kimliği belirlenemeyen bir genci hastanede ziyaret ederken hayatının yönünü değiştirdi. Doktorlar gencin en fazla birkaç ay yaşayabileceğini söylese d, Kabadayı onu evine alarak kendi çocuklarıyla birlikte büyüttü. “Umut” adını verdiği bu genç, kadının sevgisi ve özverisiyle tam 10 yıl yaşadı.

Hazırlık süreci 7 yıl sürdü

Yapımcı Mustafa Uslu, filmin 7 yıl süren hazırlık döneminde hiçbir ayrıntının değiştirilmediğini belirtti. Uslu, “Olayın kahramanı hayatta ve her şeyle bizzat ilgileniyor. Kendisini oynayan oyuncunun eline yaktığı kınaya kadar bakıyor. Kurgusal hiçbir bölüm yok, çünkü gerek yok. Yaşananlar zaten başlı başına mucize” dedi.

Umut’un gerçekten yaşıyor mu?

Gerçek hayattaki Umut yani Rus asıllı olduğu düşünülen genç, Ocak 2018’de zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 26 yaşında vefat eden Umut, Antalya’da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle uğurlandı. Koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı, gözyaşları içinde “Allah’tan aldım, Allah’a verdim. Ciğerlerim yanıyor ama onu çok sevdik” sözleriyle veda etti.

Gülsüm Kabadayı kimdir?

Antalya’da yaşayan Gülsüm Kabadayı, “Gülsüm Anne” olarak tanınıyor. Umut’a gösterdiği şefkat nedeniyle yalnız Türkiye’de değil, Rusya’da da büyük saygı gördü. Hatta Rusya’da “Yılın Milli Annesi” unvanına dört yıl üst üste layık görüldü.