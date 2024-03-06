Bezos, ters köşe yaptı! Dünyanın en zengin adamı unvanını Elon Musk’tan geri aldı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Elon Musk'ı geride bırakarak dünyanın en zengin adamı unvanını geri aldı.

Bloomberg'e göre Bezos'un net serveti 200 milyar dolara çıkarak Tesla'nın sahibi Musk'ın serveti olan 198 milyar doları geride bırakıyor.

30 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Aynı zamanda X ve SpaceX şirketlerinin de sahibi olan Elon Musk, Tesla'nın hisse fiyatının son aylarda yüzde 25 düşmesi nedeniyle servetinin 30 milyar dolardan fazlasını kaybetti.

Musk'un sıkıntılarına ek olarak ocak ayında mahkeme 55,8 milyar dolar değerindeki devasa Tesla tazminat anlaşmasının iptalini onayladı

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AMAZON'UN EN BÜYÜK HİSSEDARI

Artık Amazon'u yönetmeyen Bezos ise bu arada e-ticaret devinin artan hisse senedi fiyatlarından yararlandı.

yakın zamanda sahip olduğu hisselerden 8,5 milyar dolarlık pay satmasına rağmen şirketin en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.

Lüks grup LVMH'nin Fransız CEO'su Bernard Arnault, 197 milyar dolar servetiyle dünyanın en zenginleri sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.

2023'ÜN EN KAZANÇLISI

Tesla hisselerinin yükselmesinin katkısı ile servetini 95 milyar dolar arttıran Musk aynı zamanda 2023'ün en çok servetini artıran milyarderi olarak dikkat çekmişti.

Dünyanın en zengin insanı yarışında lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'yu geride bırakan Elon Musk 232 milyar dolarlık serveti ile 2023'ü lider olarak kapatmıştı.