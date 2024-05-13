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Gündem Bezmialem Vakıf Üniversitesi Filistin'e destek için yürüdü!
Gündem

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Filistin'e destek için yürüdü!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 16:56:00 - 2024-05-13 17:08:35
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Filistin'e destek için yürüdü!

Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında süren İsrail zulmüne karşı yürüdü.

Üniversitenin Fatih'te bulunan kampüsündeki oditoryum önünde bir araya gelen öğrenciler, "Nehirden denize özgür Filistin", "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.

Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, Filistin halkı için tüm dünyaya barış ve adalet çağrısında bulunmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kazancıoğlu, bu elim süreçte İsrail'in sivil vatandaşların yanı sıra hastaneleri bombalayarak sağlık personelini ve bakıma muhtaç hastaları da acımasızca katlettiğini, sağlık sistemini kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

Başta Filistinliler olmak üzere herkesin güvende hissedebileceği ve insanca yaşayacağı bir dünya istediklerini vurgulayan Kazancıoğlu, "Zulmü yapanların ve zulmü destekleyenlerin sesinin daha gür çıkması vicdanımızı derinden yaralıyor. Bu yüzden bugün 'savaşa hayır' diye haykırıyoruz. Tüm dünyada Filistin halkının yanında olan onurlu bilim insanlarına teşekkür ediyoruz, gözaltına alınmalarını şiddetle kınıyoruz." şeklinde konuştu.

'Bunun bedelini misliyle ödeyecekler'

Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Murat Durmaz da Filistin'de 80 bine yakın yaralı bulunduğunu belirterek, "Bu süre zarfında yaklaşık 500 sağlık çalışanı da insanlığa hayat olma gayesi ile çıktıkları yolda zalimler tarafından katledilmiş. Hastaneler dünyanın gözü önünde bombalanarak hem insanlık hem de savaş suçu işlenmiştir ve halen işlenmeye de devam edilmektedir." dedi.
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Durmaz, "Zulüm arşa dayanmış ve yeryüzündeki bütün iyi insanları harekete geçmeye sevk etmiştir. Unutulmamalıdır ki gün geldiğinde şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde İsrail yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecektir. Filistin ve Kudüs sıradan bir mesele değildir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından akademisyenler ve öğrenciler, ellerinde taşıdıkları "Filistin özgür olacak", "Filistin özgür olana kadar susmayacağız", "Kahrolsun işgalciler yaşasın özgür Filistin" yazılı dövizler eşliğinde rektörlük binasına kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Filistinliler mazlumlar için dua edildi.

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