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Bezelyenin faydaları | Adeta küçücük bir vitamin deposu

Minik bünyesinde harikalar taşıyan bezelyenin bir dolu faydası olduğunu biliyor muydunuz?

14 Haziran 2019 Cuma 11:14
Bezelyenin faydaları | Adeta küçücük bir vitamin deposu

Bezelye yaz aylarında A,C,K ve B6 vitaminlerini bünyesinde barındıran bir baklagil türüdür. Oldukça yarayışlı olan bezelyenin, ülkemizde genelde yemeği ve salataları yapılıyor. Fazla bilinmeyen birkaç bölgede haşlama ve kızartmaları da mevcut.

Kan şekerini dengeleyen bir yapıya sahip olan bezelye sıklıkla tüketilmesi gereken bir besindir. Özellikle lifli yapısı sayesinde kan dolaşımından, sindirim sistemi ve hatta bu yollarla kalbin düzenini saplayan bir bitkidir. Küçücük tanesine dünyaları sığdıran bu sebzeyi çocuklara mutlaka sevdirmeli ve beslenme listenize eklemelisiniz.

Bezelyenin faydaları

İçerisinde fosfor, magnezyum, sodyum, demir, potasyum, çinko, kalsiyum, selenyum, çinko, manganez ve bakır mevcuttur. Dolayısıyla;

  • Bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcıdır.
  • Yaşlanmayı önleyen bir yapısı vardır.
  • Saç dökülmesini önler ve oluşumuna destek olur.
  • Göz sağlığını koruyan bir yapısı vardır.
  • Prebiyotik etkisi mevcuttur.
  • Kabızlığı önler ve bağırsakları rahatlatmaya yardımcıdır.
  • Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.
  • Enerji verir ve kalsiyumu sayesinde kemikleri destekler.

bezelyenin faydaları

 

Bezelyenin besin değeri

Porsiyon Miktarı: 100 g

Kalori (kcal) 81

Toplam yağ 0,4 g 
Doymuş Yağ 0,1 g 
Çoklu Doymamış Yağ 0,2 g 
Tekli Doymamış Yağ 0 g 
Kolesterol 0 mg 
Sodyum 5 mg 
Potasyum 244 mg 
Karbonhidrat 14 g 
Diyet Lifi 5 g 
Şeker 6 g 
Protein 5 g 
A Vitamini765 IUC Vitamini40 mg
Kalsiyum25 mgDemir1,5 mg
D Vitamini0 IUB6 Vitamini0,2 mg
Kobalamin0 µgMagnezyum33 mg

 

 - Yapılan araştırmalara göre bezelyenin bilinen bir zararı yoktur.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:30
  1. bezelyenin besin değeri
  2. bezelyenin yararları
  3. bezelyenin faydaları
  4. bezelyenin zararları
  5. bezelyenin içeriği
  6. bezelye yararı
  7. bezelye yemeği
  8. bezelye neden tüketilmeli
  9. bezelyeyi neden yemeliyiz

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